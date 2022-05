Roman Abramovich, à bord de son avion Boeing privé à 320 M€

Avant même d’avoir vendu son modèle plus ancien, Roman Abramovich s’est offert un autre avion du constructeur Boeing. Rien que pour lui.

Avant que les événements en Ukraine ne facture le monde, Roman Abramovich était un homme riche, d’à peu près tout ce que ce monde a de cher . Il possède plusieurs yachts, des villas, dont une en France, et également une belle collection de voitures. Le (toujours) boss de Chelsea est aussi détenteur de jets privés. En fin d’année dernière, il s’est offert un nouvel engin : le Boeing 787-8 Dreamliner. D’après Forbes, ce luxueux avion coûte environ 250 millions de dollars, soit 231 M€. Cependant, le milliardaire russe l’a personnalisé à son goût, faisant monter l’addition à plus de 320 M€.

Roman Abramovich a dépensé plus de 320 M€ pour son avion privé

Le Dreamliner n’existe qu’en 250 exemplaires dans le monde entier. Il avait été acheté en juin 2015, par l’opérateur aérien privé suisse PrivateAir. Cependant, ce dernier a fait faillite en 2018, et l’engin ne lui a donc jamais été remis. Le Boeing peut transporter jusqu’à 50 passagers : 10 sièges pour la sécurité, 10 pour le personnel, et 30 pour les invités. Bien loin des 223 places disponibles dans les modèles commerciaux. Il possède une surface de 224,4 m², et a une autonomie de 18 418 kilomètres.

Il a mis son ancien Boeing, le 767-33AER, en vente

Il s’agit de l’avion privé le plus cher de Roman Abramovich, à n’en pas douter. Il devient la troisième personne à posséder un 787 privé. Le premier est utilisé par le gouvernement mexicain comme avion présidentiel, et le deuxième est la possession de UAS International Trip Support, une société d’affrètement de luxe. En parallèle de l’achat de ce Dreamliner, le milliardaire a mis en vente un de ses autres jet privés, le P4-MES, surnommé le “Bandit”. Le prix de départ de ce dernier est d’environ 92 millions d’euros, soit près de 3,5 fois moins que son nouvel engin.