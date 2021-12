Romelu Lukaku devient l’ambassadeur d’une marque de sabot !

Peu pour jouer au foot, mais pratique quand même les sandales et sabots produits par Crocs.

Avouez quand même que c’est drôle, de la part d’un footballeur. Et comme il est Belge, et que l’histoire des deux pays se plaît à se moquer (avec tendresse, ne l’oublions pas), les uns les autres, nous ne pouvions ne pas relever, le nouveau sponsor de Romelu Lukaku, la marque Crocs, spécialiste des sandales et des sabots en plastique.

Romelu Lukaku roule pour la marque Crocs

Sandales ou sabots qui amusent, quand ils sont associés à l’un des meilleurs attaquants de la planète, le joueur de Chelsea nous a plutôt habitué aux paires de crampons, légères et profilées, qu’à des Crocs, au départ imaginées par ceux qui les ont pensé, pour servir les sports aquatiques. Quelques anciens se souviendront peut-être des Guignols de l’Info et de la séquence Air Papin de Scholl. Pour le plaisir, on vous la propose à voir ci-dessus.

D’autres ambassadeurs du monde sportif

Lukaku a annoncé en fin de semaine dernière, son nouveau partenariat noué avec la marque, sans rien dire du fond ou de la forme de cette union. S’il semble qu’il soit le seul footballeur, ambassadeur officiel de la marque, il emboîte le pas à d’autres sportifs, notamment les basketteurs NBA, Cole Anthony (Magic d’Orlando) et CJ McCollum (Trail Blazers de Portland). Romelu Lukaku a d’autres contrats de sponsoring, avec Nike, son équipementier, ou le couturier Versace.