Salaire « modeste » pour Blaise Matuidi à l’Inter Miami

Blaise Matuidi a rogné par près de trois fois et demi son salaire à la Juventus, pour rejoindre l’Inter Miami.

Gagner moins, mais vivre l’expérience américaine, au sein d’un championnat en pleine progression, c’est le défi qu’a pris Blaise Matuidi, en quittant la Juventus Turin, à la fin de la saison dernière, pour rejoindre l’Inter Miami de Beckham. Logiquement, en son statut de champion du monde, le milieu de terrain, ex de l’ESTAC Troyes, l’ASSE et le PSG en France, devrait être un joueur désigné.

Salaire inférieur qu’à la Juve, au PSG ou même l’ASSE

Comprendre qu’il aurait dû être l’un des trois joueurs autorisés dans chaque équipe, à dépasser le plafond salarial, imposé en MLS. Seulement, à l’embauche de Blaise Matuidi, l’Inter Miami avait déjà le nombre dans son collectif, tant et si bien qu’au Français, la franchise de David Beckham n’a de droit de proposer qu’un salaire « ajusté » à la norme de la règle.

Un contrat signé jusqu’à la fin de l’année pour Matuidi

Ainsi, d’après les chiffres officiels communiqués par la Major League Soccer, Blaise Matuidi va gagner de sa saison 2021, 1 500 000 dollars (1,24 M€), avec un contrat signé pour un an et demi, jusqu’à la fin de cette année civile. C’est trois fois et demi moins, qu’il n’en gagnait jusqu’alors avec la Juventus Turin. Le milieu de 34 ans est le troisième joueur le mieux rémunéré de l’Inter Miami, derrière son l’Argentin Gonzalo Higuain (5,1 M$) et Leandro Gonzalez Pirez (3,05 M$).