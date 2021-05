Salaire, contrat, ce que Hansi Flick a signé avec la Mannschaft

Hansi Flick est le nouveau sélectionneur de l’équipe d’Allemagne de football.

Alors qu’il y’a quasiment un an, il prolongeait son contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2023, Hansi Flick vient désormais d’être officialisé à la tête de la sélection allemande, ce mardi 25 mai. Avec cette nouvelle venue, le Bayern devra donc se trouver un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, et Joachim Löw, l’actuel sélectionneur de la Mannschaft, se retrouvera donc libre de tout contrat, et disponible sur le marché des entraîneurs, après l’Euro.

Un contrat avec à la clé un salaire moins élevé qu’au Bayern Munich pour Hansi Flick

C’est dans les environs de 11h, ce mardi, la Fédération allemande (DFB) a annoncé que, parmi les nombreux noms figurants sur sa liste pour reprendre le poste de coach de la Mannschaft, c’est Hansi Flick qui a été choisi. Le technicien bavarois devrait, selon Bild, gagner moins sur le banc de l’équipe de Manuel Neuer, que précédemment au Bayern Munich (6,5 millions d’euros par an). Joachim Löw, au poste jusqu’à la fin du championnat d’Europe, avoisine un salaire de 4 millions par an. Flick a paraphé un contrat sur trois ans, jusqu’en 2024.

Une prise de fonction programmée après l’Euro 2021

Joachim Löw avait annoncé le 9 mars dernier qu’il quitterait ses fonctions après le championnat d’Europe qui démarre bientôt. Le nouveau sélectionneur Hansi Flick, ne coachera donc pas la DFB pour cette échéance, mais il pendra ses fonctions en suivant, en septembre prochain, à l’occasion d’un déplacement au Liechtenstein lors des qualifications, pour la prochaine Coupe du Monde. Ce sera sa première compétition grandeur nature, face aux autres nations les plus fortes du monde du ballon rond.