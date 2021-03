Salaire, contrat ce que le Barça propose à Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Pisté par le FC Barcelone la saison passée, Georginio Wijnaldum est finalement resté à Liverpool cette saison. En fin de contrat cet été avec le club anglais, il se serait déjà mis d’accord avec les Blaugrana, et aurait signé un pré-contrat d’après The Times . Un coup dur pour les Reds, le milieu de terrain néerlandais a joué près de 226 matches toutes compétitions confondues sous la tunique rouge, depuis son arrivée de Newcastle en 2016, faisant de lui un homme de base de Jürgen Kloop.

Selon le journaliste spécialisé sur le mercato, Nicolo Schira, le FC Barcelone aurait proposé un contrat de 3 ans à l’ancien joueur du PSV Eindhoven. Georginio Wijnaldum aura donc 33 ans, à la fin de son aventure catalane, s’il ne prolonge pas entre temps. Il pourrait ainsi se faire entraîner par son compatriote, Ronald Koeman, qu’il a déjà connu en tant que sélectionneur des Pays-Bas, entre 2018 et 2020. Au milieu de terrain, il pourrait retrouver Krenkie De Jong, son coéquipier avec les Oranje.

Le club catalan proposerait un salaire de 10,3 millions d’euros brut par an, à Georginio Wijnaldum. C’est nettement supérieur, à ce qu’il touche à Liverpool. L’ancien joueur de Feyenoord, a actuellement une rémunération à hauteur de 5,5 millions brut par saison, des chiffres bien éloignés des sommes que perçoivent Mohammed Salah, Virgil van Dijk ou encore Roberto Firmino. L’international néerlandais, a gagné la Ligue des Champions et le championnat d’Angleterre, sous le maillot du club mythique de Liverpool.

#Liverpool and Gini #Wijnaldum have not reached an agreement to extend the contract (expires in June). #Barça are working to sign the dutch midfielder and have offered 3-years contract (€8M/year). #Inter have also shown interest and asked info, but they have not made a bid yet