Salaire, contrat, ce que Manchester United proposerait à Harry Kane

Harry Kane pourrait quitter Tottenham. Et Manchester United en profiter.

Depuis plusieurs semaines, et à l’approche du mercato estival, plusieurs gros dossiers commencent à faire parler et générer de l’attractivité. C’est notamment le cas de Harry Kane. L’attaquant anglais, sous contrat avec Tottenham jusqu’en 2024, souhaiterait quitter les Spurs dès cet été, afin de trouver un défi plus important, dans une équipe avec de plus grandes ambitions. Plusieurs cadors européens seraient donc déjà sur le coup, mais la piste la plus sérieuse s’orienterait vers Manchester United. Les Red Devil pourraient être prêts à beaucoup investir pour faire venir le Three Lion dans le théâtre des rêves.

Un contrat en or de la part des Red Devil pour Harry Kane

Il reste, normalement, encore trois années de contrat au joueur de 27 ans avec l’équipe londonienne, et ce pour un salaire de 11,7 millions d’euros brut annuels. Mais d’après les informations de Ian McGarry, du podcast de The Transfer Window, les pensionnaires d’Old Trafford proposeraient au buteur britannique de doubler son salaire actuel, avec une offre de 400 000£ brut par semaine, soit 24 millions d’euros brut par saison, sur 5 ans. De plus, une prime à la signature avoisinant les 21 millions d’euros serait également incluse dans l’accord, afin de compenser les années de contrat restantes du natif de Walthamstow chez le club du nord de Londres.

Un transfert à 120 000 000£ pour Harry Kane vers Manchester United

D’après Transfermarkt, le capitaine anglais est aujourd’hui estimé à 120 millions d’euros, pendant que dans le même temps, l’Observatoire du football l’évalue lui entre 70 et 90 millions d’euros. Néanmoins, les dirigeants mancuniens seraient tout de même prêts à investir 120 000 000£, soit près de 140 millions d’euros, afin de laisser la direction des Spurs leur céder leur buteur vedette.