Salaire, contrat, ce que Sadio Mané et le Bayern Munich ont conclu

Direction Munich et le Bayern, pour Sadio Mané ?

Sadio Mané se rapproche de la Bavière et de son géant, Bayern Munich. C’est en tout cas ce qu’avance les médias du Royaume-Uni et d’Allemagne, le journal Bild donnant ce vendredi, les détails contractuels, noués entre le club et le joueur. Il est question d’un bail signé sur les trois prochaines saisons, avec pour terme juin 2025.

Trois ans de contrat et le salaire de Lewandowski pour Sadio Mané

Cela, assorti d’un salaire à 20 millions d’euros brut annuels, qui est notablement supérieur, à ce qu’il gagne avec les Reds de Liverpool, chez lesquels l’attaquant international sénégalais est sous contrat, jusqu’à la saison prochaine. Inversement, pour le Bayern Munich, c’est l’équivalent donné à Robert Lewandowski, qui cherche justement à libérer sa place, chez les Bavarois. Le Polonais est le joueur le mieux payé du collectif allemand, Sadio Mané le deviendrait de fait, en le rejoignant.

Que le Bayern Munich trouve un accord avec les Reds d’abord

Reste quand même avant que cela ne se matérialise, à convaincre Liverpool de céder son joueur. Et là les choses semblent moins fluides, puisque le Bayern Munich proposerait 30 millions d’euros, quand le club anglais en souhaiterait 50. L’écart est encore important, mais au jeu des primes optionnelles, voire de l’ajout d’un joueur dans l’opération, les lignes devraient se resserrer, vers un heureux dénouement pour tout le monde.