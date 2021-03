OM : Salaire, contrat, ce que Morgan Sanson a signé avec Aston Villa

Morgan Sanson a rejoint le club d’Aston Villa, cet hiver.

A près de 16 millions d’euros, l’indemnité fixe hors bonus additionnels, Morgan Sanson est devenu cet hiver, la huitième cession de contrat la plus chère de l’histoire de l’OM. Le milieu de terrain a quitté la France pour l’Angleterre et le club de Birmingham, Aston Villa. Il restait au milieu de terrain axial, un an et demi de contrat avec Marseille, jusqu’en 2022, il a gagné trois ans de plus, en rejoignant les Villans.

De 2022 son contrat à l’OM à 2024 désormais avec Aston Villa

C’était le 26 janvier dernier, depuis, Morgan Sanson est associé au club pensionnaire de Premier League, jusqu’au soir du 30 juin 2025. Son nouveau bail lui vaut de gagner près de 65 000 livres hebdomadaires, soit près de 3,9 millions d’euros brut la saison complète, moins les primes individuelles et collectives, en plus. C’est sensiblement près de 85 000 euros brut mensuels supplémentaires, qu’il en gagnait précédemment, avec le maillot de l’Olympique de Marseille sur ses épaules.

Première expérience étrangère dans la carrière de Morgan Sanson

Morgan Sanson a 26 ans, formé au Mans, il s’est révélé avec Montpellier, avant de partir pour le voisin phocéen, en janvier 2017, au commencement du nouveau projet de l’OM. Il a Pini Zahavi pour agent, l’homme qui conseille également Robert Lewandowski et qui a contribué à la venue de Neymar au PSG.