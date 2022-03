Sensationnelles, où quand la FFF et Intermarché stimulent le football féminin

Avant de porter de prestigieux maillots de grands clubs français ou européens, il faut que les jeunes filles apprennent les rudiments du football. C’est à cet effet, pour doper la pratique, que la Fédération et Intermarché lancent le programme, Sensationnelles.

Intermarché, associé à la Fédération Française de Football (FFF), son partenaire jusqu’en 2028, lance, ce mardi 8 mars, un programme de soutien à la pratique féminine du football et aux clubs engagés, pour le football féminin amateur. Il est nommé Sensationnelles et est conduit en collaboration avec le journal L‘Équipe, le magazine Marie Claire et le club anglais de Lewes FC, afin de sensibiliser à la mixité dans le football.

La FFF et Intermarché s’associent pour créer Sensationnelles

Le programme permettra à 8 clubs investis dans le développement de la discipline, d’être choisis pour présenter leur projet devant un jury. Celui qui se montrera le plus convaincant gagnera un lot composé d’un séjour sportif et linguistique au Lewes FC (pour les joueuses de U15 à U18 et leurs coaches), ainsi qu’une dotation de 10 000 euros par an pendant trois ans, qui servira à promouvoir la diversité dans le football. Des dons de matériels seront également faits à chacune des 8 équipes finalistes, pour les récompenser de leur participation.

La promotion du football féminin est le point focal du programme

« Nous sommes heureux de conduire cette opération qui doit contribuer à promouvoir et à dynamiser la pratique féminine du football dans nos territoires et nos régions, à laquelle nous sommes très attachés, indique Anne Saintemarie, chef d’entreprise et adhérente Intermarché de la Direction Marketing et communication, dans un communiqué. Le football est par nature inclusif et nous essayons avec cette action de le mettre au service de l’éducation et de l’épanouissement des jeunes filles et des jeunes femmes. » Le choix de Laure Boulleau, l’une des figures les plus reconnues du football féminin, en tant que marraine confirme cette volonté.