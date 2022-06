Sodexo Live!, le sport à fond et sur tous les fronts

Avant de débuter les grandes manoeuvres au Mondial de rugby, en 2023, puis aux JO de Paris 2024, Sodexo Live! assure les affaires les plus courantes, comme la restauration de tous les convives et acteurs du Tour de France cycliste. Et ce, depuis 31 ans.

Le sport dans l’ADN de Sodexo, le géant français de la restauration, qui a lancé à l’automne dernier sa marque mondiale Sodexo Live ! au service du sport, de l’évènementiel et des loisirs, avec pour référence le Tour de France depuis 31 ans et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en défi à venir.Il y aura aussi les activités plus régulières, notamment dans les stades de la ligue 1 : l’Orange Vélodrome de l’OM, le Groupama Stadium de l’OL ou la Beaujoire à Nantes.

Le sport se consomme avec la branche Sodexo Live!

L’on ne parle ici que de la France, mais Sodexo Live ! s’étend sur trois grands territoires (les Etats Unis, le Royaume Uni, l’Espagne et bien sûr la France) et compte 40 000 collaborateurs dont 70 sont permanents à la seule organisation du tour de France. Sur une Grande Boucle, les bouches à nourrir sont nombreuses et les prestations à fournir différentes, suivant le public, s’il est celui d’un village départ ou d’une zone plus VIP.

Le Tour de France en référence d’un savoir-faire de plus de 30 ans

Sans oublier les bénévoles, caravaniers et autres suiveurs de la manifestation. A titre d’exemple, « nous produisons 1 200 sandwichs par jour pour les caravaniers, soit deux par personne », résume Laurent Hetet, le responsable événementiel Sodexo Live!, qui donne, en sus, d’autres chiffres marquants de l’opération : « 2 500 prestations quotidiennes sur le village départ », ou encore, « 300 à 400 kilos de fromage », consommés sur le Tour. Mais s’il ne faut en garder qu’un, c’est celui des 60% de produits locaux servis tous les jours. Parce qu’il résume à lui seul la ligne directrice de Sodexo Live! : « L’ADN du Tour de France, ce sont ses régions. Chez Sodexo, aussi ».

Nourrir les bouches des JO 2024, c’est aussi montrer l’exemple

Dans deux ans, aux JO de Paris, la promesse de la proximité sera la même. Avec un défi logistique encore plus grand et un millier de collaborateurs mobilisé tous les jours, sur le seul village des athlètes, ou 40 000 prestations seront assurées. Qui dit nourrir les Jeux, dit hautes responsabilités. Pour Sodexo, c’est à la fois, le consommé local, l’inclusion, avec presque le quart des recrues en situation de handicap, la lutte contre le gaspillage alimentaire et le respect de l’environnement, en éliminant tous les plastiques des emballages.

Un domaine d’activité fondamental et qui progresse chez Sodexo

Avec le cyclisme et toutes les autres disciplines fréquentées (football, tennis [dont Roland-Garros], golf, rugby, marathon, omnisports avec les Jeux, hippisme… parfois même le prestigieux Super Bowl selon l’enceinte sportive choisie), Sodexo a fait du sport, un domaine de prédilection qui pèse son poids sur les recettes de la marque : près de 20% environ, du chiffre annuel. Et, stimulé par les événements à venir, le ratio ne cesse de progresser…