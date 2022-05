Sponsoring : Cazoo arrive sur les maillots de la Serie A

Un nouveau maillot pour le sponsor Cazoo.

Après le Royaume-Uni, l’Espagne, la France et l’Allemagne, le groupe Cazoo étend un peu plus loin sa promotion, par-delà les frontières des Alpes, en Italie. Le futur sponsor premium sur les maillots du LOSC et de l’OM aura aussi son logo en Serie A, par le truchement du FC Bologne, le dernier des clubs recrutés, par la marque spécialiste de la vente en ligne de voitures reconditionnées.

Cazoo étend ses partenariats à l’Italie du football

« Nous sommes extrêmement fiers qu’une entreprise comme Cazoo, une réalité industrielle en pleine croissance, ait choisi Bologne comme premier partenariat sportif en Italie, reconnaissant une image d’entreprise importante dans le club et partageant avec nous un projet sportif ambitieux et de longue haleine' », réagit par communiqué, le président du club, treizième cette saison 2020-2021 du championnat de Serie A

Une boulimie de partenariats assez inédite dans le sport

Cazoo explique ce partenariat, par l’arrivée du groupe sur le marché italien. Rappelons que la marque anglaise est jeune (créée en 2018), mais particulièrement ambitieuse, puisque déjà introduite sur la place boursière, elle est aujourd’hui un sponsor de plus en plus influent du football, mais plus largement du sport. Une stratégie boulimique assumée, qui vise à étendre au plus large la notoriété de la marque, car elle sévit dans un secteur de l’automobile d’occasion, particulièrement concurrentiel.