Stade Brestois : Qui vend le plus de maillots à son nom chez les Brestois ?

Romain Faivre et son numéro 21 ont les faveurs des fans du Stade Brestois qui achètent l’un des maillots de la saison 2021-2022.

Le Stade Brestois vit un début de saison bien plus tranquille que le précédent. Bien installés à la 13e place du classement de la Ligue 1, les hommes de Michel der Zakarian peuvent remercier Romain Faivre. Meilleur passeur en plus d’être le buteur le plus prolifique du SB29 cette saison, le milieu de 23 ans est également celui dont le maillot est le plus floqué.

Faivre, l’homme providentiel du Stade Brestois

Le numéro 21 au SB29 est de façon assez claire, le chouchou des fans qui passent par la boutique officielle du club, pour acheter une tunique de la saison 2021-2022. Derrière, on retrouve l’ailier français Franck Honorat (n°9 sur le maillot) et le capitaine, de ceux qu’on appelle les Ty’ Zefs, le défenseur central Brendan Chardonnet (n°5). La tendance des fans tend donc, en toute logique, vers les hommes forts du début de saison du SB29.

Un maillot domicile dans le cœur des fans du SB29

Les 3 maillots du Stade Brestois, produits par l’équipementier allemand Adidas, sont populaires, mais le domicile rouge, orné de trois bandes parallèles blanches, reste, néanmoins, le plus commandé. La tunique domicile est toujours très plébiscitée par les supporters dans les clubs de Ligue 1. Cependant, “le succès pour l’extérieur noir est impressionnant” nous a-t-on dit, sachant que le club a la particularité, non pas d’avoir trois maillots pour couvrir sa saison, mais deux versions à l’extérieur ; l’une en blanc et l’autre en noire, que les supporters ont donc à la bonne.

