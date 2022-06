Stade de Reims et Umbro dévoilent le nouveau maillot domicile 2022-2023

Le nouveau maillot du stade de Reims est sorti.

Et un maillot de plus révélé en Ligue 1. C’est celui du Stade de Reims, le principal, à domicile, produit par la marque Umbro, pour la saison 2022-2023 du SDR. Le club l’a dévoilé ce mardi en fin d’après-midi, avec certains de ses joueurs (Yunis Abdelhamid, Jens Cajuste et Arber Zeneli), pour ambassadeurs.

Rouge et blanc le maillot domicile du Stade de Reims saison 2022-2023

Les couleurs sont ici les classiques du club, à savoir une dominante de rouge et du blanc pour l’accompagner, notamment sur les manches. Le col est rond et porte deux liserés de couleur rouge, pour un style voulu vintage. Umbro qui le produit, vante ici la « matière et les évolutions techniques » de ce maillot rémois. Lequel va exister en deux versions : authentic, identique à celui que porteront les joueurs sur le terrain et replica, à destination des supporters.

Il sera disponible à l’ouverture du mois de juillet et bientôt sur les épaules des joueurs, en match préparatoires à la saison 2022-2023 et tout le reste de l’exercice, en plus.