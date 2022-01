Stade de Reims : Qui vend le plus de maillots à son nom chez les Rémois ?

Hugo Ekitike, une révélation de nôtre Ligue 1 qui a déjà ses fans chez les proches du Stade de Reims.

L’avenir dira s’il devient une nouvelle star du football tricolore. Il en prend le (bon) chemin. D’ici là, c’est au moins en sa cité que Hugo Ekitike est prophète. Celui que le suiveurs du Stade de Reims ont à la bonne cette saison, puisque l’avant-centre de 19 ans est en ce moment, le plus floqué sur les maillots achetés. Information qui nous a été donnée au corner officiel du club champenois.

Le maillot domicile floqué de Hugo Ekitike est le plus demandé

Le numéro 22 du jeune homme est un must de cette fin d’année, qui s’accompagne le plus souvent du maillot domicile, rouge et blanc. « Mais l’extérieur (un élégant bleu complété de doré et des manches plus foncées), a aussi du succès cette saison », nous a-t-on confié. Avec Hugo Ekitike, complètent le podium des joueurs du Stade de Reims qui vendent le plus de maillots à leur nom, le 20 du milieu de terrain, Ilan Kebbal, et le défenseur international marocain et capitaine de l’équipe, Yunis Abdelhamid (n°5).

Kebbal et Abdelhamid complètent le podium au Stade de Reims

C’est la deuxième des cinq saisons signés entre le Stade de Reims et Umbro qui lui fournit les tuniques. Les deux parties sont liées jusqu’en 2024. C’est le seul club partenaire de la marque britannique, en championnat de France de Ligue 1. Le SDR a trois jeux de maillots pour la saison 2021-2022, les deux évoqués plus haut en plus d’un third à dominante de gris, avec du noir.

Sportune fait le tour de la Ligue 1 pour connaître les joueurs qui vendent le plus de maillots à leur nom. Retrouvez les épisodes précédents 👇

* Qui vend le plus de maillots à son nom au Stade Rennais ?

* Qui vend le plus de maillots à son nom au RC Lens ?

* Qui vend le plus de maillots à son nom au RC Strasbourg ?

* Qui vend le plus de maillots à son nom à l’OGC Nice ?

* Qui vend le plus de maillots à son nom à l’AS Saint-Etienne ?

* Qui vend le plus de maillots à son nom à l’AS Monaco ?

* Qui vend le plus de maillots à son nom aux Girondins de Bordeaux ?

* Qui vend le plus de maillots à son nom à l’Olympique Lyonnais ?

* Qui vend le plus de maillots à son nom à l’Olympique de Marseille ?

* Qui vend le plus de maillots à son nom au FC Metz ?

* Qui vend le plus de maillots à son nom au Paris Saint-Germain ?