Stade Rennais : 5 défenseurs centraux libres en juin pour remplacer Damien da Silva

Damien da Silva ne sait pas lui même ce que sera son futur, mais le Stade Rennais doit penser à la suite. Avec ou sans son capitaine…

Capitaine du Stade Rennais, sur la fin de son contrat au 30 juin, Damien da Silva nourrit le suspense à son sujet. « Je ne suis pas parti », a-t-il indiqué récemment en conférence de presse, mais le défenseur central admet, « la petite envie d’aller voir quelque chose d’autre à l’étranger ». A 32 ans, c’est l’occasion où jamais pour lui, qui a donc le choix du futur. Si Rennes devait perdre son joueur, la solution de le remplacer pourrait passer par le même marché, des joueurs libres au terme de la saison.

Stop ou encore pour Damien da Silva au Stade Rennais ?

Parce qu’il s’en trouve plusieurs et de tous les niveaux. On vous passe bien sûr les intouchables, à commencer par le si convoité champion d’Europe, David Alaba ou son partenaire, Jérôme Boateng. Exit aussi les deux anciens de la Ligue 1 que sont David Luiz (Arsenal) et Thiago Silva (Chelsea) ; ce dernier ayant par ailleurs une option d’un an dans son contrat. D’un point salarial, ils sont hors de portée du SRFC.

Les anciens Sakho et N’Koulou ou l’expérience de Fonte

Par contre, et toujours à propos d’ex du championnat, sûrement est-il possible de rapatrier Mamadou Sakho, qui officie depuis maintenant une paire d’année, en Premier League. Il ne devrait pas rester à Crystal Palace et toutes les opportunités sont possibles pour lui. Nicolas N’koulou, avant à Marseille et Lyon, est dans une même situation contractuelle avec le Torino. A ces deux joueurs d’expérience, nous ajoutons un troisième qu’est José Fonte.

Le pari de relancer Shkodran Mustafi ?

L’international portugais a 37 ans, mais il garde le rythme et la fraîcheur d’un jeune premier. Cela fait trois ans qu’il offre son expérience et son professionnalisme au LOSC. Il pourrait quitter le club nordiste sur un titre de champion de France, et le sentiment du devoir parfaitement rempli. Enfin, deux pistes plus jeunes et étrangères pour l’axe défensif du Stade Rennais : la plus lointaine étant le Péruvien Luis Abram, l’un des joueurs cadres et référence du championnat d’Argentine. L’autre mène à la Bundesliga et l’excentrique joueur Shkodran Mustafi, pour le relancer dans une période délicate pour lui. Libéré par Arsenal en février, il a rejoint Schalke 04 pour finir la saison. Sans réussite jusqu’ici.