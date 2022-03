Stade Rennais – ASSE sera doublement diffusé

Canal + Sport et Amazon se partageront la diffusion du match Stade Rennais – ASSE.

La programmation télé de la 35e journée de Ligue 1, qui aura lieu du vendredi 29 avril, au dimanche 1er mai, est tombée. Outre le choc entre l’OM et l’OL, la rencontre entre le Stade Rennais et l’ASSE aura la particularité d’être doublement diffusée. Canal + et Amazon se partageront les droits pour proposer le match, ce samedi 30 avril, dès 21h, au Roazhon Park.

Double diffusion pour le match entre le Stade Rennais et l’ASSE

Il s’agira d’une opposition à grands enjeux pour chacune des deux équipes. A domicile, les Rennais voudront s’imposer pour garder des chances de Ligue des Champions, l’année prochaine. Actuellement, les hommes de Bruno Génésio sont en 3e position, à seulement un point de l’Olympique de Marseille. Du côté stéphanois, il est question de maintien. Après une première moitié de saison chaotique, les Verts reviennent bien au classement, mais continuent d’être sous pression. Ils sont à un point de la 17e place, occupée par le Clermont Foot 63.

De grosses affiches à prévoir pour cette 35e journée de Ligue 1

Si le second volume de l’Olympico déchainera les passions, la rencontre entre les Girondins de Bordeaux et l’OGCN présente la même configuration que le match co-diffusé. Le FCGB, en grande difficulté, sera dans l’impérativité de prendre des points face aux Niçois, s’il veut rester en première division. A l’inverse, les Aiglons sont à la poursuite de l’Europe. Le RC Strasbourg, qui ouvrira ce 35e week-end de Ligue 1, aura fort à faire face à l’armada du PSG, et son trio d’attaque : Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar.