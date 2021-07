Stade Rennais : Tous les détails d’une saison 2020 déficitaire de 1,9 M€

Le Stade Rennais a terminé son exercice 2020 avec un (léger) déficit, en la circonstance exceptionnelle de l’exercice.

Le Stade Rennais a compensé avec le marché des transferts et les cessions de joueurs, pour clore son exercice 2020, en limitant les pertes. Avec un déficit de 1,935 millions d’euros, d’après les données publiées par la DNCG, le gendarme financier du football en France. Un moindre mal pour les Bretons, car ils accusent une baisse de 23% du chiffre d’affaire de l’opérationnel, sur la saison précédente.

Un chiffre d’affaire en baisse de 23% en 2020

En 2020, le Stade Rennais a généré 61,203 millions d’euros de recettes, à l’addition des droits télé, du sponsoring et partenariats commerciaux, de la billetterie, et des autres produits. Entre 2020 et 2019, tout a baissé ; respectivement de 23% l’audiovisuel (à 39,304 M€ en 2020), 18% les partenaires commerciaux (10,451 M€), 25,6% les recettes au stade (7,153 M€) et 30% le reste, à 4,295 millions d’euros.

La saison qui a propulsé le Stade Rennais en C1

Dans le même temps, la masse salariale, pour charges principale au fonctionnement structurel du Stade Rennais, s’est stabilisé, à 63,79 M€ en 2020 contre 63,639 M€, au bilan, un an plus tôt. L’année 2020 est celle d’un championnat de Ligue 1 amputé de sa fin, à l’approche du printemps. En l’espèce, le contexte a été plus favorable aux Rouge et Noir, car ils ont terminé sur le podium, qui leur a donné le droit de jouer la première Ligue des champions du club. Et d’en tirer les bénéfices financiers.