Stade Rennais : Ça coûte combien de recruter Birger Meling (Nîmes) ?

Le Stade Rennais serait sur la piste du Norvégien de Nîmes, Birger Meling.

Birger Meling pourrait rester en France. Probablement pas au Nîmes Olympique, car les Crocos descendent à l’étage inférieur. Le latéral gauche norvégien sort d’une saison à 26 matches de Ligue 1, deux buts et trois passes décisives et il a l’intérêt d’au moins un club en Ligue 1, avec le Stade Rennais. L’information est signée Midi Libre, confirmé par le journaliste des sports de la Gazette de Nîmes, sur Twitter. Meling et son mètre 73 en partance pour la Bretagne ? Voyons son profil sur ce mercato.

Birger Meling aurait un an de moins dans son contrat

Déjà une info donnée à cette occasion : compte tenu de la descente de Nîmes en Ligue 2, le temps du contrat du joueur de 26 ans est réduit d’une saison. C’est-à-dire qu’au départ engagé pour trois ans, il ne le serait finalement plus, que jusqu’au terme de l’exercice à venir. Pour lui, Nîmes a payé 1 millions d’euros, le coût de son transfert selon L’Equipe, l’été dernier. Il s’est depuis valorisé sur le terrain, sa cote progresse, à hauteur de 3 millions d’euros, l’estimation de Transfermarkt et de 4 à 7 millions, pour l’Observatoire du football.

Confirmation de l’info de Midi Libre, Rennes porte un intérêt particulier pour Birger Meling dans le but de remplacer un ancien Nîmois Faitout Maouassa. Son profil offensif est apprécié. Prix estimé entre 2 et 3 millions 🐊⚽#LesCrocos pic.twitter.com/aDGalS1UqS — Colin Delprat (@ColinDelprat) June 3, 2021

De Nîmes vers le Stade Rennais pour une autre saison de L1 ?

Sachant que dans les deux cas, la valorisation est mesurée sur le bail initial, signé jusqu’en 2023 et non avec une saison de moins. Ça change forcément les choses. A ce propos, Birger Meling gagne près de 40 000 euros brut mensuels avec le Nîmes Olympique, moins les variables. C’est l’équivalent d’un cadre du collectif des Crocos et moins que la moyenne du vestiaire du Stade Rennais, la saison 2020-21 dernière.