Stade Rennais : Ce que la Ligue Europa Conférence rapporte au club

Le Stade Rennais poursuit sa course dans la première Ligue Europa Conférence de l’histoire.

Seul club français engagé au commencement du tournoi, le Stade Rennais pourrait être rejoint par l’Olympique de Marseille, pour disputer la phase finale de la première Ligue Europa Conférence de l’histoire. Les Bretons verront, c’est certain les huitièmes, après leur nul d’hier face au Vitesse Arnhem (3-3), qui leur assure la première place. Et plus d’argent à viser.

Plus de 5M€ et une qualif’ pour le Stade Rennais

A ce stade, le SRFC a remporté 5,733 millions d’euros. Dont, 3,1 millions d’euros de la participation au tableau final, barrage disputé aux Norvégiens de Rosenborg inclus. En Ligue Europa Conférence, chaque victoire en phase de groupe vaut un demi millions d’euros et 166 000 euros, le nul. Le Stade Rennais a gagné trois matchs et concédé deux nuls, ce qui rapporte 1,832 millions d’euros.

Les droits télé et les 8es en primes à venir, en plus

Enfin, complète la part du coefficient, les Bretons sont quinzièmes sur les trente deux clubs engagés dans le tournoi, cela rapporte 801 000 euros. Soit, à ce stade de la compétition, 5,733 millions d’euros, auxquels il faudra ajouter 600 000 euros garantis, de la qualification aux huitièmes de finale. Et en plus également, les droits de la télé, mesurés en fin de tournoi en fonction du nombre de clubs d’un même pays et du parcours de chacun.