Stade Rennais, club de la Ligue 1 qui se valorise le plus sur un an selon KPMG

Le collectif du Stade Rennais gagne en valeur sur le marché des transferts, d’après les données de KPMG.

La saison passée, le Stade Rennais s’est qualifié pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions. Une compétition dans laquelle les hommes de Julien Stephan ont pris seulement un point, en phase de groupe. D’après KPMG, le collectif breton est celui qui a pris le plus de valeur en Ligue 1, sur le mercato en un an, avec une augmentation de 50 millions d’euros par rapport à la saison 2018-19. À l’heure actuelle, la totalité des joueurs du Stade Rennais est estimée à 231, 3 millions d’euros.

La jeunesse triomphe

L’année dernière, le football français a découvert Eduardo Camavinga. Âgé de 18 ans, le jeune milieu de terrain a crevé l’écran l’an passé, avec le Stade Rennais. Il a attiré l’oeil des plus grands clubs du monde comme le Real Madrid cet été, mais il a préféré rester en Bretagne. KPMG le valorise à 57,5 millions d’euros, il est à ce titre le plus cher de son collectif, selon la société d’audit et l’expertise comptable. L’Observatoire du football lui préfère l’autre pépite, Jérémy Doku, donné entre 50 et 70 millions d’euros.

Le Stade Rennais dans le top 10 sur le mercato

L’effectif rennais, est le 7e club qui a pris le plus de valeur en un an, selon l’étude. Le numéro un de la hiérarchie, est Leeds United de Marcelo Bielsa, qui a vu son effectif se valoriser de 130 millions d’euros, à 240,9 M€. La montée en Premier League du club anglais, peut expliquer un tel progrès, tout comme le bon travail de l’entraîneur Argentin. Le RedBull Leipzig, habitué a faire des plus-values sur ses joueurs, est classé à la 4e place, avec une hausse de 71 millions d’euros, à 619,8 millions d’euros. La belle performance du club allemand en Ligue des Champions, la saison passée, est l’une des clés de cette réussite. Les coéquipiers de Upamecano, ont atteint les demies-finale, avant de perdre 3-0 face au PSG.