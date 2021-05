Stade Rennais : Combien ça coûte de recruter Loïc Badé (RC Lens) ?

Le Stade Rennais regarde vers Lens pour remplacer Da Silva.

Une saison pour se montrer. Les joueurs du RC Lens ont relevé le challenge ave brio, pour le retour du club en Ligue 1. Les Sang et or sont nombreux à s’être illustrés, et à être aujourd’hui les objets de tentations venues d’autres clubs. Parmi ces joueurs suivis, le défenseur Loïc Badé. Le Stade Rennais s’intéresse à son profil, selon Ouest France, avec le départ officialisé de Damien Da Silva à Lyon.

Le Stade Rennais cherche un défenseur central…

Loïc Badé, 21 ans, n’est à Lens que depuis un an. Il a rejoint le collectif de Franck Haise libre, à la fin de son contrat avec Le Havre. Le quotidien régional estime à près de 20 millions d’euros, le coût à payer à Lens, pour le libérer de son contrat. Il en vaut un peu moins, tant dans l’analyse de Transfermarkt que celle du Centre international d’étude du sport, qui se rejoignent autour d’une douzaine de millions d’euros.

… Et lorgne vers le RC Lens et Loïc Badé

Cela, dans le but de compenser les deux ans qu’il reste à Loïc Badé, dans ce qu’il a signé avec le Racing. Soit trois ans de contrat, jusqu’en 2023. Il rapporte près de 20 000 euros brut mensuels, hors bonus, au natif de Sèvres, en banlieue parisienne, qui seront naturellement revalorisé, s’il doit partir chez les plus ambitieux, Stade Rennais.