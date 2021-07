Stade Rennais : Combien ça coûte de recruter Xeka (LOSC) ?

Le Stade Rennais regarde au nord, pour son mercato.

Cap au nord pour les recruteurs du Stade Rennais. Après avoir débauché le défenseur Loïc Badé du RC Lens, ils visent cette fois, le profil du milieu de terrain du LOSC voisin, Xeka. L’intérêt a été annoncé au départ par Ouest France, le journal L’Equipe l’évoque à nouveau à ce stade du mercato estival. Après un premier gros mois d’emplettes.

Le Stade Rennais cherche du renfort dans l’entre jeu

Avec le départ de Steven Nzonzi, non conservé à l’issue de son prêt de deux ans, et le risque de voir Eduardo Camavinga s’en aller, le club breton cherche à épaissir son milieu de terrain. Et le nom du récupérateur portugais, champion de France avec le LOSC, est coché en bonne place. Xeka est arrivé en 2017 à Lille, en provenance de Braga et contre une indemnité de 5 millions d’euros, hors variables.

Xeka n’a plus qu’une saison sous contrat avec le LOSC

Quatre ans et une reconduction de son contrat plus tard, où en est le joueur de 26 ans sur le marché des transferts ? Les appréciations sont mitigées et s’opposent, suivant si l’on prend l’Observatoire du football, qui le juge modestement proche de 3 millions d’euros, contre 8 millions d’euros pour la plateforme Transfermarkt. Cela ne visant, il est vrai, à compenser la seule saison contractuelle qu’il reste à Xeka, jusqu’en juin 2022. Il vaut au joueur de gagner près de 120 000 euros brut mensuels qu’il peut espérer revaloriser en quittant Lille pour Rennes, sinon en restant, s’il devait être prolongé.