Stade Rennais : Combien ça coûterait de recruter Hugo Lloris (Tottenham) ?

Vers un retour en Ligue 1 de Hugo Lloris ?

Le mercato hivernal est l’une des périodes où les rumeurs de transfert fusent dans tous les sens. Cette fois-ci, c’est au tour d’Hugo Lloris, le portier de Tottenham, sous contrat jusqu’en juin 2022, d’apparaître dans les discussions concernant un possible transfert. Et c’est le Stade Rennais qui semble vouloir se positionner sur le dossier du capitaine de l’équipe de France, comme le rapporte France Bleu Armorique. Alors combien coûterait le recrutement du gardien des Spurs pour Rennes ?

Le salaire d’Hugo Lloris pourrait poser des problèmes au Stade Rennais

Transféré, en provenance de l’OL, pour 15 millions d’euros (bonus compris) chez les Spurs en 2012, le portier français n’a plus prolongé son contrat depuis décembre 2016. Sa valeur marchande, aujourd’hui, est estimée à sept millions d’euros, par Transfermarkt. Un montant deux fois plus important que la valorisation faite par l’Observatoire du football : entre deux et quatre millions d’euros. Si les Rouge et Noir parviennent à trouver un terrain d’entente avec le club londonien, il faudra également négocier avec Hugo Lloris, qui émarge à plus de 500 000 euros brut mensuels en Angleterre.

Conte veut le conserver à Tottenham

Le Stade Rennais n’est pas le seul club français sur son profil, puisque son club formateur, l’OGC Nice, s’est également renseigné, quant à un retour au bercail du gardien de l’équipe de France, selon les informations de Foot Mercato. Cependant, la situation s’annonce compliquée puisque les Spurs via leur entraîneur, Antonio Conte, se sont positionnés en faveur d’une prolongation de contrat d’Hugo Lloris, qui fêtera ses 35 ans en décembre prochain. « Pour nous, il est très important et je suis sûr que dans peu de temps, il pourra trouve une solution avec le club, puisqu’il aime Tottenham et le club l’aime en retour », expliquait Antonio Conte, en après match de Tottenham-Watford, il y a quelques jours.