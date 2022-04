Stade Rennais : Combien vaut désormais Benjamin Bourigeaud sur le mercato ?

Si rien n’évolue pour lui d’ici là, Benjamin Bourigeaud entrera dans sa dernière saison contractuelle, cet été.

Sur le terrain, comme durant toute sa carrière, Benjamin Bourigeaud est un joueur tenace. Formé au RC Lens, le Français a fait ses débuts professionnels chez les Sang et Or. Il dispute ses premiers matchs, en Ligue 2, lors de la saison 2013-2014, où les Lensois parviennent à décrocher la 2e place, synonyme de montée en première division. Un statut que le club n’arrivera pas à garder, relégué dès l’exercice suivant. Le natif de Calais prend du galon, et s’installe en tant que titulaire, avant de partir au Stade Rennais, durant l’été 2017, contre une indemnité de 3,5 M€. Près de cinq ans plus tard, sa valeur marchande a été multipliée par plus que quatre, d’après Transfermarkt (15 M€).

Le contrat du milieu du Stade Rennais expire bientôt

Une estimation qui bien supérieure à celle de l’Observatoire du football (CIES), qui oscille entre 7 et 10 millions d’euros. Cette différence de valorisation sur le marché, résulte du fait que le contrat de Benjamin Bourigeaud arrive à sa fin, en juin 2023. Sa dernière prolongation date de 2019. En février dernier, Ouest-France indiquait que le SRFC était en discussion avec les représentants du joueur de 28 ans, concernant une possible prolongation. Il n’a cependant pas caché son désir d’évoluer à l’étranger, à un moment de sa carrière.

Benjamin Bourigeaud est incontournable avec le SRFC

Le numéro 14 breton, celui qui, à Rennes, vend le plus de maillots à son nom, est un élément essentiel du collectif du Stade Rennais. En bientôt cinq saisons complètes avec le club, il a déjà disputé plus de 210 matchs. Pour la quatrième fois, il a dépassé les 10 implications directes sur des buts, tout en sachant que l’exercice 2019-2020 a été tronqué par la Covid. Il participe activement aux très bonnes performances des Rennais, qui sont encore en lice pour une qualification en Ligue des Champions. Capable d’évoluer quasiment partout sur le terrain, il est un véritable atout dans le système de Bruno Génésio. Bien aidés par Gaëtan Laborde et Martin Terrier, les Bretons font partie des attaques les plus prolifiques d’Europe.