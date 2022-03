Stade Rennais : Combien vaut désormais Gaëtan Laborde sur le mercato ?

Gaëtan Laborde vit une saison pleine, pour sa première avec le Stade Rennais.

Gaëtan Laborde est l’un des meilleurs joueurs du Stade Rennais cette saison. Il en est également l’un des meilleurs buteurs. Il participe activement à l’excellent exercice de l’équipe bretonne, et constitue, avec Martin Terrier, un duo d’attaque de feu. Il est peu dire que l’avant-centre français s’est bien adapté à Rennes, après son transfert, lors de la dernière journée du mercato estival 2021, pour une indemnité de 15 M€. Soit la sixième plus élevée de l’histoire du SRFC.

Le Stade Rennais a dépensé 15 M€ pour son nouvel attaquant

Gaëtan Laborde, du haut de ses 27 ans, n’a jamais évolué autre part qu’en France. Formé aux Girondins de Bordeaux, le joueur s’est fait les dents en National, avec le Red Star, puis en Ligue 2, avec le Stade Brestois, et le Clermont Foot. Il revient dans son club formateur durant l’été 2016. Après deux saisons correctes, il est vendu contre 3 M€ au MHSC. C’est chez les Montpelliérains qu’il se révèle au grand public. Il y compilera 39 buts et 20 passes décisives en 118 matchs, avant de partir pour le SRFC, trois ans plus tard. A ce jour, il est évalué entre 15 et 20 M€, selon l’Observatoire du football (CIES). Une estimation similaire à celle de Transfermarkt, qui est de 18 M€.

Un engagement long terme avec le SRFC pour Gaëtan Laborde

Le numéro 24 n’a pas connu de problèmes d’acclimatation en Bretagne. Dès son arrivée, il a su se montrer décisif. Pour la troisième fois consécutive, il a dépassé la barre des 10 buts en championnat. L’attaquant, qui a signé jusqu’en 2025 avec les Rouge et Noir, est un élément essentiel du dispositif de Bruno Génésio. Des bonnes performances sportives, qui pourraient lui ouvrir les portes de l’équipe de France. A quelques mois de la Coupe du Monde 2022, il s’agirait d’une belle récompense pour le natif de Mont-de-Marsan.