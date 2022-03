Stade Rennais : Combien vaut désormais Jérémy Doku sur le mercato ?

Jérémy Doku est encore jeune, mais il se bonifie match après match, avec Rennes où la Belgique dont il a défendu les couleurs à 10 reprises. A seulement 19 ans.

A l’exception de 2018-2019 et une décevante 10e place, le Stade Rennais a toujours fini dans le top 6 du classement de Ligue 1, depuis la fin de l’exercice 2018. Cette saison, les Rouge et Noir sont en excellente position pour maintenir cette statistique. L’équipe peut remercier une attaque de feu, qui est l’une des plus prolifiques du championnat français. Dans cet effectif solide, il y a Jérémy Doku, véritable pépite du SRFC, qui est arrivé, sur le mercato, il y a quasiment 2 ans.

Le Belge est devenu la recrue la plus cher du Stade Rennais à 18 ans

En octobre 2020, les Rennais se sont offerts les services de Jeremy Doku, pour un montant de 26 millions d’euros, assortis de bonus. Il s’agit d’une somme record pour le club breton. Ce dernier l’a arraché à son club formateur d’Anderlecht, où il était rapidement devenu titulaire indiscutable. Depuis ses débuts pro en fin 2018, l’ailier a connu une ascension fulgurante, au point d’intégrer, un peu plus de 3 ans plus tard, le top 10 de KPMG, des U20 les plus bankable du monde (39,9 M€). L’Observatoire du football (CIES) l’évalue dans une fourchette de prix similaire: entre 40 et 50 M€. Transfermarkt, de son côté, n’est pas du même avis, et l’estime à 25 M€.

Jérémy Doku possède une contrat long terme avec le club français

L’expérience rennaise a bien commencé, puisqu’avec un contrat le menant jusqu’en été 2025, le joueur de 19 ans a disputé plus de 35 matchs la saison précédente. 2021-2022 s’avère être plus compliqué pour le numéro 11. Il doit faire face à une concurrence accrue, avec les arrivées de Gaëtan Laborde et de Kamaldeen Sulemana, mais doit aussi composer avec des blessures. L’ailier va devoir redoubler d’efforts pour pouvoir retrouver sa place dans l’effectif de Bruno Génésio.