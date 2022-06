Stade Rennais : Combien vaut désormais Loïc Badé sur le mercato ?

Premier exercice mi-figue mi-raisin, pour Loïc Badé avec le Stade Rennais.

Si la saison du Stade Rennais a été un franc succès, certains joueurs n’ont pas réussi à tirer leurs épingles du jeu. C’est le cas de Loïc Badé. Recruté à prix d’or l’été dernier (17 M€), en provenance du RC Lens, le défenseur central n’a pas réussi sa grande première avec le SRFC. Véritable révélation avec les Sang et Or lors de l’exercice précédent, le défenseur le plus cher de l’histoire rennaise n’a parfait que par épisodes, mais il est vrai qu’il a été gêné, par une blessure aux adducteurs, pendant plusieurs semaines. De fait, la cote du Français a chuté sur le marché des transferts.

Le défenseur le plus cher de l’histoire du Stade Rennais est à la peine

Evalué à 17 millions d’euros après ses premiers matchs sous le maillot breton, les performances de Loïc Badé sur le rectangle vert, ont fait baisser sa valeur marchande. En une saison, il a perdu 30% de sa valorisation, puisque Transfermarkt l’estime à 12 millions d’euros. Un constat similaire aux montants avancés par l’Observatoire du football (CIES) qui oscillent entre 10 et 15 millions d’euros. Avec Rennes, le joueur de 22 ans a signé un contrat de 5 ans, ce qui le mène jusqu’en juin 2026.

Loïc Badé pourrait de nouveau avoir sa chance en 2022-2023

S’il a perdu sa place de titulaire au profit d’un Warmed Omari impressionnant, cela ne sera probablement pas la dernière fois que nous verrons le numéro 4 au sein de l’équipe bretonne. Avec le départ de Nayef Aguerd pour West Ham cet été, l’une des places de titulaire vient de se libérer. L’occasion de former une charnière à fort potentiel Badé-Omari sera tentante pour Bruno Génésio. Si cette association venait à marcher, le SRFC tiendrait alors sa charnière centrale pour les années à venir.