Stade Rennais: Combien vaut désormais Lovro Majer sur le mercato ?

Après la saison de la révélation, celle de la confirmation pour Lovro Majer ?

C’est l’une des belles découvertes de la Ligue 1, la saison passée. Il y a un an, le Stade Rennais est allé chercher Lovro Majer en Croatie, son pays d’origine. Le milieu offensif, déjà annoncé comme le successeur de Luka Modric en sélection, n’avait jamais joué autre part que dans le championnat croate. Son adaptation en France a été plus que réussie, en témoignent ses 6 buts et 8 passes décisives en 29 rencontres de Ligue 1. À 24 ans, l’international Vatreni (8 sélections) devrait rester en Bretagne, même si ses performances attirent l’oeil en Europe.

Lovro Majer lié jusqu’en 2026 avec le Stade Rennais

Né dans la capitale Zagreb, il fait ses classes au centre de formation du Dinamo, le meilleur club du pays, puis dans d’autres clubs de la ville avant d’atterrir au Lokomotiva Zagreb. Il y fera ses débuts professionnels en 2016 et sera désigné meilleur jeune du championnat, l’année suivante. À l’été 2018, il retourne au Dinamo contre 2,5 M€, avec qui il sera champion de Croatie la saison d’après. Lovro Majer prolonge son contrat en décembre 2020 mais rejoint le Stade Rennais en 2021, qui verse 12 M€ à son club formateur. Avec son contrat longue durée, le numéro 21 breton atteint actuellement sa valorisation la plus haute selon Transfermarkt, de l’ordre de 20 millions d’euros. C’est tout de même moins que l’Observatoire du football, qui estime le milieu entre 20 et 30 millions d’euros, sur ce mercato. Il se dit que l’Atlético Madrid était enclin à proposer 45 millions d’euros, mais Rennes ne souhaite pas s’en séparer.

Il est en dessous de la moyenne salariale rennaise

Titulaire lors des deux premiers matches de Ligue 1 cette saison, le Croate, blessé, n’a pas joué depuis. Au sein de l’effectif rennais, Lovro Majer figurait, la saison passée, parmi les 10 joueurs les mieux payés mais en dessous du salaire mensuel brut moyen du vestiaire (environ 120 000 €). En effet, le milieu offensif percevait 100 000 euros brut par mois, soit un salaire équivalent à celui de ses coéquipiers Sulemana et Badé.