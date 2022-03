Stade Rennais : Combien vaut désormais Martin Terrier sur le mercato ?

Martin Terrier s’épanouit en Bretagne et ça se ressent sur sa valorisation marchande.

Discrètement mais sûrement, le Stade Rennais est en train de réaliser un bon exercice 2021-2022. Depuis quasiment trois saisons, les Rennais contestent les premières places du classement de Ligue 1. 3e puis 6e, les Rouge et Noir sont encore en course pour le rôle de dauphin, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions. Martin Terrier est l’un des éléments incontournables de cette équipe. Sa valeur marchande ne fait qu’augmenter, depuis qu’il évolue en Bretagne.

Le Stade Rennais a déboursé 12 M€ pour se l’offrir

Arrivé à Rennes en été 2020, en provenance de l’OL, l’attaquant est un pur produit français. Après avoir effectué ses débuts professionnels au LOSC, lors de la saison 2016-2017, il n’y reste qu’une saison, avant d’être prêté au RC Strasbourg. Une demi-saison suffit pour taper dans l’œil des Gones, qui le recrutent pour un montant de 11 M€ durant le mercato hivernal de 2018. Puis le céderont au SRFC, un million d’euros plus cher. Aujourd’hui, le joueur de 25 ans est estimé à plus par l’Observatoire du football (CIES), entre 20 et 30 M€, tandis que Transfermarkt, le juge plus modestement, à 14 millions.

Martin Terrier a le vent en poupe cette saison

Son contrat avec les Rennais est signé à long terme, puisqu’il court jusqu’en 2025. Si le numéro 7 est dans une bonne forme, l’aventure bretonne n’a pas aussi bien commencé. Touché par la Covid-19, le numéro 7 a aussi connu des soucis de constance en 2020-2021. L’exercice suivant, c’est un joueur confiant qu’a retrouvé Bruno Genesio, son entraîneur. Pouvant évoluer dans l’axe, comme sur le côté gauche de l’attaque, la polyvalence a permis au Français de s’adapter aux besoins de son équipe. De là à être sélectionné chez les Bleus ? Son coach pense que oui, puisqu’il a “les qualités pour avoir un avenir international”. A l’approche de la Coupe du Monde, cela serait une belle récompense.