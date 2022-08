Stade Rennais : Combien vaut désormais Martin Terrier sur le mercato ?

Bien que courtisé, Martin Terrier a choisi de rester au Stade Rennais.

Si le Stade Rennais a terminé 8ème meilleure attaque des cinq grands championnats la saison dernière, Martin Terrier y est pour beaucoup. En effet, l’attaquant de 25 ans s’est révélé sur le front de l’attaque bretonne, inscrivant 21 buts en 37 rencontres de championnat, lui qui n’avait jamais dépassé la barre des 10 réalisations dans l’élite. Ses performances sont récompensées par une place dans l’équipe type de Ligue 1 2021-2022 et il fut présélectionné avec les Bleus en mai dernier, sans toutefois revêtir le maillot. Sous contrat jusqu’en 2025 avec les Rouge et Noir, Terrier a rempilé aujourd’hui pour une année supplémentaire.

Martin Terrier a prolongé au Stade Rennais jusqu’en 2026

Natif d’Armentières dans le nord, il rejoint le LOSC à l’âge de 7 ans et y fera toutes ses classes, avant de signer son premier contrat professionnel en juin 2016. Avec la formation nordiste, l’ailier prend part à 11 matches de Ligue 1, avant de partir en prêt au Racing Club de Strasbourg la saison suivante, où il bénéficiera d’un temps de jeu plus conséquent. Durant le mercato d’hiver, il signe à l’OL, qui verse 11 M€ (plus 4 M€ de bonus divers) au club lillois mais Terrier finira la saison en Alsace. Il passera deux saisons chez les Gones avant de rejoindre Rennes à l’été 2020, contre 12 M€. La valorisation de l’ancien lyonnais sur le mercato est actuellement la plus élevée de sa jeune carrière, et elle devrait continuer à grimper. Pour l’heure, il est estimé à 25 millions d’euros par Transfermarkt, soit le joueur le plus bankable de l’effectif rennais. C’est un peu moins pour l’Observatoire du football (CIES), qui estime l’attaquant entre 15 et 20 millions d’euros.

Il était courtisé par plusieurs clubs de Premier League

La saison dernière, Martin Terrier avoisinait les 170 000 euros brut mensuels mais son extension de contrat en Bretagne le propulse au sommet de la hiérarchie des salaires de son club. Le joueur formé au LOSC était très courtisé de la Premier League, cet été. En effet, plusieurs clubs anglais dont Leeds, Tottenham et Liverpool étaient intéressés par l’attaquant français. Mais l’intéressé souhaitait continuer sa progression à Rennes et sa prolongation de contrat, à quelques jours de la fin du mercato, vient éteindre toute rumeur de départ. Pour cet été, tout du moins.