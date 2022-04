Stade Rennais : Combien vaut désormais Serhou Guirassy sur le mercato ?

Serhou Guirassy est valorisé à moins que le Stade Rennais a payé à Amiens, pour le recruter.

Serhou Guirassy a posé ses bagages au Stade Rennais, en fin de mercato estival 2020. Les Rouge et Noir ont dépensé 15 millions d’euros, pour s’offrir l’attaquant d’Amiens. C’est quasiment trois fois plus que l’indemnité (6 M€) touchée par Cologne, en 2019, de la part de l’ASC. Le natif d’Arles est un joueur expérimenté des championnats français, puisqu’il est passé par le LOSC, l’AJA et Laval. La valorisation du droitier sur le marché des transferts a constamment progressé, jusqu’à son aventure rennaise. Cette dernière s’avère plus difficile que prévue.

Le joueur du Stade Rennais a perdu un tiers de sa valeur sur le mercato

La valeur marchande de Serhou Guirassy n’a cessé de chuter depuis qu’il est dans le club breton. Estimé à 12 millions d’euros à la fin de la saison précédente, il en vaut désormais 10, d’après Transfermarkt. Il s’agit d’une baisse d’un tiers par rapport au prix payé par Rennes, il y a presque deux ans. Côté Observatoire du football (CIES), le grand attaquant (1,87m) est valorisé dans les mêmes eaux (entre 10 et 15 M€). En 2020, il avait signé un contrat de 5 ans avec le SRFC. Il lui en reste donc légèrement plus que trois.

Serhou Guirassy n’est pas titulaire indiscutable avec Rennes

Le premier exercice du joueur sous le maillot du Stade Rennais était plutôt bon. 13 buts et 1 passe décisive en 32 matchs, ainsi qu’un statut de titulaire à la pointe de l’attaque. Seule une blessure à la cheville l’a empêché d’être plus influent. En 2021-2022, l’avant-centre de 26 ans a dû faire face à une concurrence accrue, avec l’arrivée de Gaëtan Laborde. Ce dernier a éclipsé le numéro 9 rennais, en ne lui laissant que quelques miettes. Malgré cette situation compliquée et un temps de jeu quasiment divisé par deux, il parvient toutefois à se montrer aussi décisif que la saison précédente.