Stade Rennais : Combien vaut Dogan Alemdar sur le mercato ?

Dogan Alemdar prend du volume sous le maillot du Stade Rennais.

En fin de mercato estival dernier, Dogan Alemdar a posé ses bagages du côté du Stade Rennais. Le gardien arrive en provenance de la Süper Lig. Kayserispor, son club formateur, l’a lâché contre une indemnité de 3,5 millions d’euros. Si le début de saison s’est révélé compliqué pour l’international espoir turc, la deuxième moitié d’exercice lui a permis de montrer ses qualités. Ses bonnes performances en l’absence du titulaire habituel, Alfred Gomis, ont fait monter sa cote sur le marché des transferts.

Dogan Alemdar prend du galon avec le Stade Rennais

En quelques mois à peine, le portier de 19 ans a triplé sa valeur sur le mercato. Selon l’Observatoire du football (CIES), il est estimé à 10,5 millions d’euros, à l’approche de la fin de saison. Il fait partie des trois éléments rennais présents dans la liste des meilleurs débutants du CIES. Cette valorisation est bien supérieure à celle de Transfermarkt, qui l’évalue à 3,5 millions d’euros. Le numéro 40 s’est inscrit dans la durée avec les Rouge et Noir, puisqu’il a signé un contrat de 5 ans, le menant jusqu’en juin 2026.

Une forte concurrence au poste de gardien de but

A son arrivée, Dogan Alemdar fait face à une rude concurrence, car Alfred Gomis et Romain Salin se trouvent devant lui dans la hiérarchie des gardiens. Cependant, après la trêve hivernale, le Turc a pu bénéficier du départ à la CAN du premier, et de la longue indisponibilité du second, pour obtenir du temps de jeu. Une opportunité qu’il a saisie, puisqu’il est devenu le numéro 2 depuis. Une fracture de la main pour l’habituel titulaire l’a propulsé dans les cages du Stade Rennais. Une position qu’il pourrait ne plus quitter jusqu’à la fin de saison, voire plus, selon ses performances.