Stade Rennais : Combien vaut James Léa-Siliki sur ce mercato ?

James Léa-Siliki avait été prolongé sous Olivier Létang. Mais depuis, beaucoup de choses ont changé à Rennes, à commencer par la situation sportive du joueur.

James Léa-Siliki souffle le chaud et le froid en cette saison achevée. Entre manque de temps de jeu et blessures avec le Stade Rennais et une première convocation chez les Lions Indomptables du Cameroun, reçue récemment, l’été sera sûrement plus intense pour lui, puisque L’Equipe écrit à son sujet, ce dimanche, qu’il ne sera pas retenu par son club, à l’intersaison.

James Léa-Siliki souffle en ce moment le chaud et le froid

Formé au PSG, dans la promo des Kimpembe, Rabiot et autre Areola, Léa-Siliki n’a pas été, comme eux, conservé jusqu’à la découverte du professionnalisme. Il a quitté le club de la capitale, pour achever son parcours d’apprenti à Guingamp. Mais après trois saisons, il ne voit pas d’évolution et part non loin, au Stade Rennais. Propulsé sur le devant de la scène, James Léa-Siliki trouve son bonheur dans le collectif de Julien Stephan, mais sa situation se dégrade, il joue moins et perd en cote sur le marché des transferts.

Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en 2023

Sur ce mercato, Transfermarkt l’estime à 5 millions d’euros, mais le Centre international d’étude du sport, le donne à moins, entre 2 et 4 millions d’euros. Qu’il soit placé sur la liste des transferts ne l’aide pas à se valoriser. Il lui reste pourtant deux ans de contrat jusqu’en 2023. Il n’y aurait pas d’urgence pour lui à partir, sauf s’il est devenu indésirable, dans le projet sportif de Bruno Génésio.

Des pistes chaudes au mercato d’hiver. Qu’en sera-t-il cet été ?

Prolongé dans le courant de l’été en 2019, James Léa-Siliki gagne depuis ce jour un salaire proche du demi-million d’euros brut annuels. L’hiver dernier, il a été approché par le Genoa, Anderlecht et Watford en Angleterre, qu’il a été proche de rejoindre.