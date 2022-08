Stade Rennais: Combien vaut le 11 type de la saison 2022-2023 sur le mercato ?

Avec Terrier pour joueur le plus cher, le collectif du Stade Rennais vaut plus de 100 M€ au total des onze type.

4ème de Ligue 1 l’année passée et qualifié pour la Ligue Europa, le Stade Rennais va démarrer cette saison 2022-2023 avec un onze type qui a peu évolué, au commencement imminent du championnat, à l’exception du secteur défensif. La recrue belge Arthur Theate, qui a signé pour quatre ans, et le Gallois Joe Rodon, prêté avec option d’achat par Tottenham, forment la nouvelle charnière centrale des Rouge et Noir. L’ancien marseillais Steve Mandanda (lié jusqu’en 2024), est le troisième nouveau de ce onze.

139 M€ la valorisation de ce collectif sur ce mercato

Ce collectif type du Stade Rennais est celui que donne le journal L’Équipe, en ouverture de cette saison. Il vaut, à l’addition des onze joueurs associés, 139 millions d’euros sur ce marché des transferts. Soit une moyenne de 12 millions d’euros par tête. Proches de cette tranche, on retrouve le milieu Baptiste Santamaria (sous contrat jusqu’en 2025) et le polyvalent Benjamin Bourigeaud, en fin de contrat dans un an. Le vice-capitaine de l’équipe n’a pas encore prolongé mais les dirigeants bretons font tout pour. S’il vient à partir, l’ailier belge Jérémy Doku (20 ans) prendrait sa place et ferait même croître de 10 millions d’euros la valorisation de ce collectif rennais. De même que le défenseur Loïc Badé (sous contrat jusqu’en 2026), mieux évalué que la recrue Rodon (12 M€ contre 7 M€).

Majer pour joueur le plus cher de l’effectif

Le milieu offensif croate de 24 ans est le joueur le mieux coté de ce onze type, sur ce mercato. Arrivé l’été dernier du Dinamo Zagreb pour 12 millions d’euros, Lovro Majer a convaincu avec 6 buts et 9 passes décisives en 36 rencontres, la saison passée. Lié au Stade Rennais jusqu’en 2026, l’international croate (8 sélections) est estimé à 25 millions d’euros, cet été.

Le onze type du Stade Rennais saison 2022-2023 et sa valeur sur le mercato