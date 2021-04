Stade Rennais : Combien vaut Yann Gboho sur ce mercato ?

Yann Gboho, une autre pépite dans la manche du Stade Rennais.

Yann Gboho a participé à 10 rencontres de Ligue 1, sous le maillot du Stade Rennais, cette saison. Formé au club, le jeune joueur de 20 ans, a montré des très belles qualités au poste d’ailier gauche. Natif de Côte d’Ivoire, il rejoint la Bretagne en 2016, alors que des équipes comme l’OL ou encore l’AS Monaco étaient sur ses traces. En 2018, il signe son premier contrat professionnel, à l’âge de 17 ans. Une étape importante dans sa carrière, comme il le dit à travers un communiqué officiel , publié sur le site du Stade Rennais : « Je suis content de m’engager avec le Stade Rennais F.C. Ce n’est pas encore un aboutissement mais c’est le début d’une aventure. »

Yann Gboho brille directement avec le Stade Rennais

Après avoir joué ses premières minutes chez les professionnels, en octobre 2019 face à Monaco, il marque au bout de 5 minutes. Julien Stéphan, avait encensé son jeune joueur, en conférence de presse : « Je le connais bien pour l’avoir eu à la formation, je sais qu’il a cette faculté à rentrer très vite dans les matches. Il est très dynamique, très explosif. Je lui avais dit cette semaine qu’il avait franchi un cap. C’est son premier tir en Ligue 1, son premier but. » Le site spécialisé, Transfermarkt, estime que la valeur marchande de Yann Gboho, est de 5 millions d’euros. De son côté, l’Observatoire du Football, valorise le joueur sur le marché des transferts entre 2 et 4 millions d’euros.

Il a récemment prolongé

Au moment de parapher son premier contrat professionnel, il a signé trois saisons, soit jusqu’en 2021. En octobre, dernier, il a prolongé avec les Rouge et Noir jusqu’en 2023. De par son jeune âge, et son statut de rookie, il est dans les portions les plus basses de la grille des salaires. En moyenne, un joueur du Stade Rennais approche les 85 000 euros brut mensuels. Fortement convoité, au dernier mercato hivernal, d’après Foot Mercato, notamment par le Stade de Reims, Nîmes et Strasbourg, il est finalement resté en Bretagne. Avec son club formateur, il a eu le plaisir de découvrir la Ligue des Champions cette saison.