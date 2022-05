Stade Rennais : Des pertes à près de 20 M€ net enregistrées en 2021

Malgré sa première en Ligue des champions, le Stade Rennais a perdu près de 20 M€, la saison dernière.

Le Stade Rennais ne faisant pas exception, la saison 2020-2021 dernière du club breton a été lourdement déficitaire, à hauteur de 19,8 millions d’euros, au bilan partagé par la DNCG. Rennes ne fait donc pas exception au reste du football français, dans sa globalité lourdement touché par la Covid et ses effets, sur les huis clos, d’une part, et le raté Mediapro, d’une autre.

Le Stade Rennais a subi les effets de la Covid

Les Rouges et Noirs ont pourtant augmenté leur chiffre d’affaire, hors marché des transferts, de 61,2 millions, en 2020, à 79 millions, au bilan du 30 juin dernier. Et ce, alors que les recettes de la billetterie, au Roazhon Park, ont chuté à un peu moins du million d’euros. Les droits télé expliquent cette hausse, dopés qu’ils ont été par la première apparition du club en Ligue des champions ; ils sont passés de 39,3 à 65,9 M€.

Des recettes augmentées mais des charges également

Si les recettes ont augmenté, les charges également et d’abord la masse salariale chargée, qui gonfle de 17%, à 74,8 millions d’euros en 2021. S’y ajoute un solde négatif de onze millions d’euros sur le marché des transferts, voilà pour détail d’un déficit record, dans un contexte totalement singulier, après deux précédents exercices plus maîtrisés, à 1 et 2 millions net de pertes enregistrées en 2019, puis 2020.