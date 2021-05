Stade Rennais : En 2021, les Pinault sont la 16e fortune du… Royaume-Uni

François-Henri Pinault pointe parmi les plus gosses fortune du Royaume-Uni.

Cinquième en France en 2020, selon les estimations du magazine Challenges, les Pinault, l’héritier François-Henri et son épouse, Salma Hayek, se hissent aussi au classement des plus grosse fortunes de Grande-Bretagne, en 2021. The Sunday Times vient en effet de publier sa « Rich List » annuelle, dans laquelle il distingue, l’homme d’affaire, propriétaire du Stade Rennais, en Ligue 1.

Le patron du Stade Rennais est un résident londonien

L’explication est à chercher dans le quotidien de François-Henri Pinault. Breton d’origine et dans sa famille, fiers de l’être, il gère les affaires courantes du groupe Kering (à 13,1 milliards d’euros de CA quand même, en 2020), depuis Londres où il réside. The Times estime sa fortune à 8,675 milliards de livres, en augmentation de 2,083 milliards de livres, sur l’édition 2020. Traduit en euros, le prestigieux média britannique estime à 10 milliards, la fortune familiale.

Une fortune inégalement estimée pour la famille Pinault

C’est moins qu’en France (32 milliards d’euros pour Challenge), ou moins que donné aux Etats-Unis par Forbes et Bloomberg (45 milliards). Dans la « Rich List 2021 » de The Sunday Times, François-Henri Pinault et Salma Hayek gagnent cinq places au classement des personnalités les plus riches du Royaume-Uni, de la 21e, à la 16e.