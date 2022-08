Stade Rennais, FC Nantes, ASM: On a simulé leur tirage en Ligue Europa

Trois clubs français sont concernés, ce vendredi, par le tirage de la Ligue Europa.

Ce vendredi se déroule à partir de 13 heures, le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa 2022-2023. Trois clubs français sont engagés dans la compétition, à savoir l’AS Monaco, le Stade Rennais et le FC Nantes. Chez Sportune, nous avons pris les devants en effectuant un tirage fictif sur la plateforme draw.inker, afin de se faire une idée des potentiels adversaires de nos représentants tricolores. Et sortir de leur poule ne sera pas tâche facile, si l’on en croît notre simulation.

L’AS Monaco avec l’Olympiakos, le Stade Rennais avec la Lazio

Reversé en Ligue Europa à cause de sa défaite au 3ème tour préliminaire de C1, l’AS Monaco figure dans le chapeau 2 et selon notre tirage, les monégasques tomberaient dans le groupe B avec les Grecs de l’Olympiakos, les Turcs du Fenerbahçe et les Autrichiens du Sturm Graz. Le club princier s’en sortirait plutôt bien, surtout qu’il pourrait affronter les épouvantails, Arsenal et Manchester United, favoris de la compétition, selon les bookmakers. Le Stade Rennais aurait plus fort affaire dans son groupe E, avec la Lazio de Rome, l’Union Berlin et Trabzonspor.

Le FC Nantes avec les deux finalistes de la C4

Si notre simulation se révèle être la bonne, le FC Nantes tomberait dans un groupe très relevé. Placé dans le dernier chapeau, les Canaris affronteraient la formation moldave du Sheriff Tiraspol, mais surtout l’AS Rome et le Feyenoord Rotterdam, les deux finalistes de la Ligue Europa Conférence, la saison dernière. Les Italiens, sous la houlette de José Mourinho, avaient conquis le premier trophée européen de leur histoire aux dépens des Néerlandais, qui avaient éliminé l’OM, en demi-finale. Être parmi les deux meilleurs de cette poule résulterait très compliqué pour les hommes d’Antoine Kombouaré, mais une troisième place permettrait aux nantais de filer en C4, où le tableau sera plus ouvert.

