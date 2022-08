Stade Rennais, FC Nantes: Qui va gagner la Ligue Europa 2022-2023 selon les bookmakers ?

Au commencement d’une nouvelle saison en Ligue Europa.

Trois clubs français sont engagés en Ligue Europa 2022-2023, à savoir le Stade Rennais, le FC Nantes et l’AS Monaco, auxquels s’ajouteront possiblement le PSG ou l’OM, selon leur parcours en Ligue des champions. Avant le tirage au sort de la C3, prévu ce vendredi à 13 heures, on peut déjà dresser un tableau des prétendants à la victoire finale. Selon les bookmakers, les clubs anglais partent favoris.

Manchester United et Arsenal favoris selon les bookmakers

Triple vainqueur de la Ligue des Champions, Manchester United disputera cette saison l’Europa League. Les Reds Devils, victorieux de la C3 en 2017, font figure de favoris dans cette compétition, au même titre qu’Arsenal, actuellement seul leader de Premier League. La victoire finale de l’un ou de l’autre paie 7 fois la mise initiale. Sinon, ce sera un club italien et de la capitale. En effet, l’AS Rome est cotée à 12 et son rival, la Lazio, à 20 contre un. Viennent ensuite les équipes espagnoles et allemandes.

L’AS Monaco et le Stade Rennais outsiders, le FC Nantes derrière

Quid des clubs français dans la compétition? Le Stade Rennais et l’AS Monaco seront dans le chapeau 2. Un triomphe breton en Ligue Europa paie 50 fois la mise de départ, un succès des Monégasques est jugé plus probable, à une cote moyenne de 35 contre un. Pour le FC Nantes, qualifié grâce à sa victoire en Coupe de France, la tâche sera plus ardue. Les Canaris seront dans le chapeau 4 et devraient tomber dans un groupe relevé. Leurs chances de remporter le trophée sont de 80 contre un.

Qui va gagner la Ligue Europa 2022-2023 selon les bookmakers?

Manchester United = cote à 7 contre un

Arsenal = 7

AS Rome = 12

Lazio Rome = 20

Real Sociedad = 20

Real Betis = 25

AS Monaco = 35

Fribourg = 40

Union Berlin = 40

Feyenoord = 50

Stade Rennais = 50

Braga = 60

FC Nantes = 80

La Gantoise = 250

Heart of Midlothian = 250