Stade Rennais : La famille Pinault serait 62% plus riche qu’il y a un an

Si la crise a frappé l’activité le temps du confinement, le business semble bien repartir pour François-Henri Pinault et les siens.

Les propriétaires du Stade Rennais ne semblent pas connaître la crise. En presque un an, d’après nos observations entre avril dernier et ce mois de février, la fortune de la famille Pinault a progressé de 62% environ. C’est, selon les estimations de la fortune des puissants de ce monde, en temps réel, que développe le magazine économique américain Forbes.

43,9 milliards de dollars l’estimation de la fortune des propriétaires du Stade Rennais

Au mois d’avril dernier, rappelons-le dans un contexte profond de crise mondiale, avec une France (et de nombreux pays du globe), confinée au sens strict du terme, les Pinault reposaient sur un patrimoine donné à 27 milliards de dollars (22,3 milliards d’euros). Aujourd’hui, il vaut 43,9 milliards de dollars (36,2 milliards d’euros). L’estimation est sensiblement la même au classement développé d’un autre côté par Bloomberg (44,9 milliards $ et une 27e place parmi les plus fortunés du monde).

Les Pinault troisième au classement des fortunes françaises

Pour Forbes, les Pinault sont 31e, ce jour de février 2021. Ils doivent leur réussite au groupe Kering qu’ils dirigent et qui oeuvre dans le secteur du luxe, grâce à l’union de plusieurs marques prestigieuses (Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Girard-Perregaux, Montblanc…). Pour Forbes, François Pinault et son fils François-Henri sont les troisièmes fortunes de France, derrière Bernard Arnault (154,5 milliards de dollars) et la famille Betencourt Meyers (74,9 milliards $).