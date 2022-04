Stade Rennais : La valorisation de Warmed Omari explose sur le mercato

Warmed Omari est l’un des plus belles révélations de la saison 2021-2022 de Ligue 1.

Si l’attaque du Stade Rennais est souvent acclamée pour sa capacité à prendre feu, sa défense n’est pas en reste. Elle fait partie des toutes meilleures du championnat, et c’est en grande partie grâce à sa charnière centrale, composée de Nayef Aguerd et de Warmed Omari. Si le premier dispute sa quatrième saison en Ligue 1, le second, pur produit rennais, réalise ses premiers pas en professionnel. Ses débuts sont réussis, puisqu’au cours des huit derniers mois, la valeur de l’international espoir français a été multipliée par 40.

Warmed Omari a prolongé son bail avec le Stade Rennais

Alors même que la saison n’a pas touché à sa fin, le défenseur central, qui va bientôt fêter ses 22 ans, est estimé à 8 M€, selon Transfermarkt. C’est 40 fois plus que les 200 000 euros du début de saison. Du côté de l’Observatoire du football (CIES), sa valorisation est encore plus importante (14,5 M€). Une progression qui ravit tous les partis, puisqu’il a récemment prolongé son contrat de deux ans. Il est désormais lié à l’équipe bretonne, jusqu’en juin 2026.

[PROS] 𝗪𝗮𝗿𝗺𝗲𝗱 𝗢𝗺𝗮𝗿𝗶 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ ✍ Formé à l’Académie Rouge et Noir, notre défenseur central a prolongé son contrat pour une durée de deux saisons supplémentaires avec le club. 🔴⚫ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) December 30, 2021

Il s’est imposé devant la recrue défensive la plus chère du club

Au début de l’exercice, Warmed Omari n’était pas perçu comme un titulaire indiscutable, mais ses performances ont rapidement changé la donne. Au fur et à mesure de l’avancement de la saison, Bruno Génésio l’a préféré à Loïc Badé, défenseur le plus cher de l’histoire du club, arrivé l’été dernier, contre 17 M€. Malgré sa prise de pouvoir, le numéro 23 n’a pas pu éviter l’élimination en huitièmes de finale de Ligue Europa Conférence, face à Leicester. Néanmoins, il est devenu, en l’espace de quelques mois, un élément solide de l’arrière-garde bretonne sur les années à venir.