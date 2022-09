Stade Rennais: Les 10 recrues les plus chères de l’histoire du club

A la faveur d’un mercato ambitieux, le Stade Rennais a fait évoluer son classement des recrues les plus chères de son histoire.

Comme lors du mercato estival l’an dernier, le Stade Rennais a été le club le plus dépensier de l’été en Ligue 1, derrière le PSG bien sûr. Après avoir lâché 79,5 millions d’euros en 2021 (record du club), la formation bretonne a déboursé 76 millions d’euros sur ce mercato, pour recruter quatre joueurs. Et parmi eux, trois font leur entrée dans le top 10 des recrues les plus onéreuses de l’histoire de Rennes, et le record a été battu.

Amine Gouiri devient la recrue la plus chère du Stade Rennais

C’est lors du dernier jour du mercato d’été 2022 qu’Amine Gouri a rejoint le club, contre un chèque de 28 millions d’euros à l’OGC Nice. Le montant de l’opération fait du jeune attaquant français (22 ans), le transfert le plus cher du club breton, dans le sens des arrivées. Il dépasse ainsi le précédent record qui était détenu par son coéquipier et ailier Jérémy Doku (20 ans), lorsqu’il avait quitté Anderlecht en 2020 pour 26 millions d’euros. L’illustre flop brésilien, Lucas Severino, arrivé en 2000 en Bretagne contre un peu plus de 21 millions d’euros, campe toujours le podium.

Kalimuendo et Theate aussi dans le top 10

Deux nouvelles têtes de l’effectif rennais font également leur apparition dans le classement, ci-dessous. Le jeune Arnaud Kalimuendo (20 ans) a signé cet été chez les Rouge et Noir, en échange de 20 M€ (plus 5 M€ de bonus) versés au PSG, son club formateur. L’ancien buteur du RC Lens devient la 5ème recrue la plus chère du Stade Rennais, juste devant le défenseur Arthur Theate (22 ans), lui aussi arrivé à l’intersaison en provenance de Bologne, contre 19 M€. Ils devancent notamment Loïc Badé, acheté l’été dernier à Lens pour 17 M€. Dans les dernières heures du mercato, le défenseur de 22 ans a rejoint le promu Nottingham Forest, sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 14 M€.

Les 10 recrues les plus chères de l’histoire du Stade Rennais

1. Amine Gouri (Nice, 2022) = 28 M€

2. Jérémy Doku (Anderlecht, 2020) = 26 M€

3. Severino Lucas (Atletico Parañense, 2000) = 21,3 M€

4. Raphinha (Sporting Portugal, 2019) = 21 M€

5. Arnaud Kalimuendo (PSG, 2022) = 20 M€

6. Arthur Theate (Bologne, 2022) = 19 M€

7. Loïc Badé (RC Lens, 2021) = 17 M€

8. Ismaïla Sarr (FC Metz, 2017) = 17 M€

9. Gaëtan Laborde (Montpellier, 2021) = 15 M€

10. Kamaldeen Sulemana (Nordsjaelland, 2021) = 15 M€