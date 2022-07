Stade Rennais, OGCN : Ça coûterait combien de recruter Kalimuendo (PSG) ?

Après deux ans à Lens, Arnaud Kalimuendo défendra-t-il les couleurs du PSG, le club qui la formé ? Rien n’est moins sûr, mais l’attaquant de 20 ans pourrait toutefois rester en Ligue 1.

L’avenir d’Arnaud Kalimuendo, l’attaquant du PSG, est en suspens dans la capitale. S’il vient à quitter le club champion de France en titre, le jeune buteur de 20 ans pourrait rester en Ligue 1. En effet, comme le révèle L’Équipe, le Stade Rennais et l’OGC Nice sont candidats à son arrivée. Kalimuendo, lui, se verrait bien rester à Paris, mais son club est en quête de liquidités.

Le Stade Rennais et l’OGC Nice peuvent-ils s’offrir Kalimuendo?

Formé au PSG, l’attaquant sort de deux saisons en prêt au Racing Club de Lens, avec qui il a marqué 12 buts en Ligue 1 sur le dernier exercice. Sa cote sur le marché a donc augmenté et selon Transfermarkt, le joueur est estimé aujourd’hui à 18 millions d’euros. Chez l’Observatoire du football, Kalimuendo n’a plus de valorisation actuelle mais celle-ci se situait aux alentours des 35 millions d’euros, au terme de la saison 2021-2022 dernière.

L’attaquant du PSG est sous contrat jusqu’en 2024

L’ancien lensois est lié à son club formateur pendant encore deux ans, soit jusqu’en juin 2024. Après une saison convaincante dans le nord, Arnaud Kalimuendo souhaiterait enfin s’imposer au PSG et obtenir plus de temps de jeu. Les dirigeants parisiens ne pensent pas la même chose et aimeraient se séparer de leur attaquant, qui possède une belle valeur marchande sur ce mercato. L’arrivée d’Hugo Ékitiké, en provenance de Reims, vient également assombrir, un peu plus, l’avenir du titi parisien dans son club de coeur. D’autant plus que le club anglais de Leeds a formulé au PSG plusieurs offres supérieures à 20 M€. Le Stade Rennais et l’OGC Nice vont devoir sortir le chéquier.