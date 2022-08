Stade Rennais: Puma dévoile un maillot third 2022-2023 bleu et noir

Retour aux origines du club avec le maillot third du Stade Rennais.

Le Stade Rennais en bleu, cela peut surprendre les non initiés à la grande histoire du club breton. Car Rennes, traditionnellement évolue en rouge sinon en blanc de la Bretagne et toujours accompagné de noir. Oui mais voilà, durant ses trois premières années d’existence (1901-1904), le SRFC a porté du bleu sur le maillot avec du noir en bandes verticales.

Retour aux racines du club pour le maillot third du Stade Rennais

C’est précisément cette référence qui accompagne la révélation, ce samedi, du nouveau maillot third 2022-2023 de l’équipementier allemand, pour le Stade Rennais. Pour coller au plus près de l’histoire, la marque a choisi de recoloriser un cliché du collectif des joueurs de l’époque, comme s’ils étaient sur le terrain, aujourd’hui. Ce maillot est un third, comprendre que c’est celui que porteront les hommes de Bruno Génésio, sur les terrains de la coupe d’Europe.

Animal iconique du SRFC, l’hermine est ici aussi présente, au niveau du cou. Ce troisième maillot de la saison rennaise est d’ores-et-déjà disponible à la vente, à compter de ce 13 août.