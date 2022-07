Stade Rennais : Salaire, contrat, ce que Arthur Theate va signer avec Rennes

Le Belge Arthur Theate est en approche au Stade Rennais.

Après Steve Mandanda, le Stade Rennais est en passe de finaliser l’arrivée d’un deuxième renfort, lors de ce mercato d’été, avec le Belge Arthur Theate. En quête d’un défenseur central pour pallier le départ de Nayef Aguerd à West Ham, le club breton devrait, selon le journaliste italien de la Gazetta dello Sport, Nicolo Schira, s’attacher les services du jeune axial de Bologne de 22 ans.

Arthur Theate de Bologne vers le Stade Rennais

Passé par le Standard de Liège et La Gantoise, l’international belge (3 sélections) était prêté, la saison dernière, par son club d’Oostende à Bologne, qui a levé son option d’achat estimée à 6 millions d’euros, cet été. Pour le faire venir en Bretagne et racheter ses trois années de contrat restantes, le Stade Rennais devrait verser un total de 18 millions d’euros (15M + 3M de bonus) au club italien. Arthur Theate toucherait un salaire d’environ 1,6 millions d’euros nets par an.

Un contrat de 5 ans l’attend en France

Le Stade Rennais offre au jeune défenseur gaucher un contrat de 5 ans, soit jusqu’en juin 2027. Annoncé par les médias belges comme le futur de la sélection, Arthur Theate rejoindrait un club qui dispute la Ligue Europa, avec donc, la perspective de gagner en expérience et l’objectif de participer à la Coupe du Monde en novembre prochain, avec les Diables Rouges.