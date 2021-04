Stade Rennais : Salaire, contrat ce que Hunou a signé avec Minnesota United

Adrien Hunou est part à la conquête du rêve américain.

Un Français de plus débarque en MLS. Selon nos observations, il est le douzième cette saison 2021, indépendamment des binationaux qui ont fait le choix d’une autre sélection. Adrien Hunou a quitté le Stade Rennais, son club depuis qu’il est à l’âge de la formation et le seul qu’il a connu, à l’exception d’une pige en prêt, de Clermont. L’attaquant de 27 ans s’est engagé avec la franchise Minnesota United, moyennant un indemnité de transfert d’un peu plus de 3 millions d’euros.

Adrien Hunou quitte le Stade Rennais pour la MLS

Selon les informations de L’Equipe, Adrien Hunou a paraphé un contrat de trois saisons, plus une quatrième en option. Il est un « designated player », c’est-à-dire que pour lui, Minnesota United a pris les dispositions salariales voulues et non celles imposées par le salary cap de la Ligue. Les franchises de la MLS ont droit à trois joueurs cadres, au-delà de la rémunération autorisée.

Joueur le mieux payé du Minnesota United

Adrien Hunou, selon le quotidien sportif, va gagner 1,6 millions d’euros la saison, aux Etats-Unis. Il a donc conservé sa rémunération gagnée jusqu’alors avec le Stade Rennais, mais il a gagné au moins une saison contractuelle de plus, lui qui avait été prolongé en fin d’année 2019, jusqu’en 2023. Il sera le joueur le mieux payé de sa nouvelle équipe, à l’avenir.