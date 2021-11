Stade Rennais : Un actif joueur à 7M€ en fin de contrat en 2022

Quatre joueurs du Stade Rennais seront libres au 30 juin 2022.

Sur le bureau de Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais, gérer les prolongations des joueurs en fin de contrat, ne semble pas être encore, à l’ordre du jour. Jonas Martin, l’un des quatre joueurs les plus concernés, à court terme ne s’en émeut pas, tel qu’il le racontait, le mois dernier, au magazine So Foot : « J’ai de bons rapports avec le coach et Flo Maurice, il n’y aura pas de problèmes quand il faudra en discuter ».

Le Stade Rennais a quatre joueurs en fin de contrat

Comme Jonas Martin, trois autres joueurs du Stade Rennais ont un bail signé jusqu’au 30 juin 2022. Passé cette date ? Nul ne sait encore ce que sera le futur. Mais ces quatre là, n’appartiennent pas, en ce début de saison, aux cadres du collectif de Bruno Génésio. Pour deux dans d’entre eux – le défenseur Jérémy Gélin et le milieu Jonas Martin -, parce qu’ils ont été blessés, depuis la rentrée en août. Et les deux autres, en raison de leur poste de gardien de but, en doublure du titulaire, Alfred Gomis.

Estimés à 7 millions d’euros sur le mercato

Ces quatre là pèsent 7 millions d’euros, en estimation de la valeur marchande, prise sur la plateforme Transfermarkt. Si rien n’évolue pour eux d’ici là, tous seront libres de négocier ailleurs qu’à Rennes, leur futur en club, à compter du passage dans l’année 2022. C’est-à-dire, désormais, dans une poignée de jours.

Les joueurs du Stade Rennais en fin de contrat en 2022

Romain Salin = 0,5 M€

Jérémy Gélin = 3,5 M€

Jonas Martin = 2,5 M€

Pépé Bonet = 0,5 M€