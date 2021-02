Stade Rennais : La valorisation d’Adrien Truffert sur le mercato explose

Adrien Truffert, une révélation du début de saison de Ligue 1.

Un but et trois passes décisives à mi-parcours, pour une première saison chez les pros, beaucoup de jeunes joueurs en rêveraient. C’est encore plus fort si l’on dit que ces performances sont celles non pas d’un joueur à vocation offensive, mais d’un latéral du couloir gauche. Si Adrien Truffert est un nom qui vous échappe, pas sûr que le joueur du Stade Rennais reste longtemps dans l’anonymat.

Adrien Truffert une des révélations de la Ligue 1

Il est la « révélation du début de saison », tel que l’écrit Ouest France, dans un entretien réalisé dernièrement avec lui. Aussi soudaine que son éclosion, sa cote sur le marché des transferts est en train d’exploser. Pour la plateforme Transfermarkt, il est même le joueur de la Ligue 1 qui se valorise le plus en 2021. Sa cote a progressé de +700%, estimée à 8 millions d’euros. Et à plus du double, du côté du Centre international d’étude du sport (CIES), pour le joueur franco-belge de 19 ans.

Sous contrat au Stade Rennais jusqu’en 2023

Trois mois presque pile après sa toute première convocation chez les pros, en février 2020, Adrien Truffert signait son premier contrat professionnel, avec le Stade Rennais qui l’a formé. Et ce, pour trois ans. Son salaire, sans le connaître, est celui d’un rookie dans une fourchette d’un dizaine voire plus, de milliers d’euros brut mensuels. Maintenant qu’il devient un élément important, au point de faire partie des meilleurs de la saison à son poste, il peut légitimement espérer prendre du galon très vite. A Rennes, sinon ailleurs car il ne manquera pas de sollicitation, à son poste de plus en plus stratégique.