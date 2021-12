Steven Gerrard s’offre un van personnalisé. Bienvenue à bord

Steven Gerrard peut avoir le sourire, le voilà équipé pour prendre le large au volant, dans un confort optimum.

De retour en Angleterre, après trois saisons écossaises, sur le banc des Rangers, à Glasgow, Steven Gerrard reprend ses marques à domicile. Cela passe par les moyens de locomotion, mais probablement moins pour le quotidien que l’évasion sur plusieurs jours, à l’énoncé du nouveau véhicule de la légende de Liverpool.

Un van noir customisé pour Steven Gerrard

Steven Gerrard a en effet reçu un Classe V du constructeur Mercedes. Soit un van comme il s’en vend beaucoup en ce moment, car ce type d’engins a la grosse cote, notamment chez nous, en France. En Angleterre également, pour plusieurs footballeurs que régale l’ex-professionnel, Marlon Harewood. Depuis la fin de sa carrière, il dirige la concession AC13, vers laquelle s’est tourné Steven Gerard. Entre les deux retraités le courant doit forcément passer, de surcroît, Harewood a fréquenté Aston Villa, que dirige désormais, Steven Gerrard.

Ecran télé, sièges en cuir chauffants, mini frigo ou console de jeux

Le van livré est tout noir, à l’intérieur c’est grand luxe (voir images dans le diaporama ci-dessus). Avec un plafonnier truffé de leds, qui donne l’impression d’une nuit étoilée (toit starlight), des selleries en cuir, sur des sièges chauffants. Et sur ce type d’automobile, spécialité de la concession, il y a du wifi à bord, un écran a minima, ou plus selon la demande et pour les gamers, une console de jeu au choix du client. Pour pousser le confort à son maximum, un mini « frigo » pour les boissons est à disposition. Et si Steven Gerrard veut que ses passagers profitent sans le déranger s’il est au volant, il a une séparation de l’avant à l’arrière.

Comme Steven Gerrard, Harry Kane, Dejan Lovren, Fabian Delph, ou Naby Keita se sont procurés le même type de van à titre personnel.