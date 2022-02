Super Bowl 2022 : Les chaussures à 200 000$ aux pieds d’Odell Beckham Jr.

Les « chaussures de sport les plus chères de l’histoire« , c’est ce qu’écrit le média TMZ à leur sujet. C’est que les crampons portés par Odell Beckham Jr. sur la pelouse du SoFi Stadium, cette nuit, à l’occasion du Super Bowl 2022 étaient d’un style particulier ; produits en pièce uniques aux couleurs des Rams de Los Angeles, vainqueurs du format.

1 494 diamants et 200 000$ les chaussures d’Odell Beckham Jr.

Elles ont surtout la particularité d’incorporer 1 494 diamants ; des blancs pour former la virgule qui sert de logo à l’équipementier Nike, du joueur et des jaunes pour rappel aux couleurs des Rams. Ces chaussures ont été réalisées conjointement par Dominique Ciambrone (The Surgeon), la marque de vêtements, Crimebydesign et le spécialiste de la joaillerie, Jason of Beverly Hills, ce dernier étant aussi l’homme derrière la majorité des bagues, offertes aux champions des sports US.

Un Super Bowl 2022 mitigé avec la victoire mais une blessure au genou

Ce travail d’orfèvre a un coût : 200 000 dollars (176 000 euros). A ce prix, Odell Beckham Jr. n’a pas poussé le plaisir jusqu’à aller disputer son Super Bowl 2022 avec, il ne les a porté qu’à l’échauffement. Auteur d’un touchdown, il se blessa à un genou avant la pause et ne pu reprendre sa place. Mais les Rams de Los Angeles, sa franchise, l’ont finalement emporté, 23-20, sur les Bengals de Cincinnati.